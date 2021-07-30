الشركة المطورة لـ

2021/07/30 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت الشركة الإسرائيلية الرائدة في برامج التجسس "NSO" العديد من الحكومات العميلة لديها، بشكل مؤقت، من استخدام تقنياتها، بالتزامن مع تحقيقات تجريها بشأن إساءة استخدام محتملة لأحد برامجها، وفقا لما أكد مصدر في الشركة لإذاعة "NPR" الأميركية، الخميس.

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