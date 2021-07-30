السعودية تهاني القحطاني تودع طوكيو بهزيمة قاسية أمام منافستها الإسرائيلية

2021/07/30 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت السعودية تهاني القحطاني لهزيمة قاسية في منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو أمام منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو صباح الجمعة.

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