تونس.. فيديو

2021/07/30 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام على تولي الرئيس التونسي قيس سعيد السلطة التنفيذية وتجميد عمل البرلمان، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر الرئيس وهو يعلن تسليم السلطات إلى الجيش.لكن هذا الادعاء غير صحيح، والصوت المسموع في الفيديو مركب على مشاهد خطاب ألقاه سعيد عام 2020.

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