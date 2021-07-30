"بسبب السعودية".. عائلات ضحايا 11 سبتمبر تطلب اجتماعا مع بايدن

2021/07/30 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر لقاء شخصيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما ستشهد الولايات المتحدة في الخريف المقبل مرور 20 عاما على الهجمات الإرهابية، في محاولة للإفراج عن وثائق قد تكشف عن تورط محتمل للسعودية، حسبما تقول قناة فوكس نيوز.

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