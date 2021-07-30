الثقافة والهوية(2من3) - سعيد مضيه

2021/07/30 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه سلفية العصر الوسيط..أين اودت بالمجتمعات العربية؟نقلاب المتوكل أجهز على المقاصد الكلية للشريعة، وأخضع الحكم لمنطق الإقطاع في تبخيس الجمهور وحرمانه.



برز التميز الاجتماعي داخل المجتمع وفقدت أريستوقراطية المجتمع كل تطلع للتقدم والتطور الإيجابي.



.شرع المجتمع العربي - الإسلامي مسيرته النكوصية بمسوغ الرجوع الى السلف برزت سلفية العصر الوسيط سيرورة قهر وهدر اجتماعيين واكبهما تفسخ المجتمعات وتشظيها ......





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