"صافحتها ثلاث مرات".. إشادة أميرية بلاعبة سعودية بعد خسارتها أمام إسرائيلية

2021/07/30 | 08:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد خسارتها أمام الإسرائيلية راز هيرشكو، الجمعة، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، تلقت لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني إشادة من الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة السعودية الحالية في الولايات المتحدة.

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