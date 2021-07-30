تقارير عن تعرض سفينة لهجوم شمال بحر العرب قبالة عُمان

2021/07/30 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت سفينة لهجوم شمال بحر العرب قبالة سواحل سلطة عُمان، الخميس، وفقا لمجموعة أمن بحرية تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية.

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