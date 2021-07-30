"الحرب تغيرت".. وثيقة مسربة تكشف مدى شراسة سلالة دلتا

2021/07/30 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن سلالة دلتا من فيروس كورونا تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالات السابقة، وتنتشر بسهولة مثل جدري الماء ، وفقا لوثيقة صحية اتحادية داخلية تقول إن على المسؤولين "الاعتراف بأن الحرب قد تغيرت".

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