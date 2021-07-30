طرق اكتشاف قرصنة الهاتف

2021/07/30 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشف عدد من الخبراء التقنيين عن 4 إشارات واضحة يمكن تتبعها، تدلل على احتمالية قرصنة الهاتف الذكي من قبل آخرين.

وتضمنت تلك الإشارات زيادة فاتورة استخدام الإنترنت، وارتفاع معدلات الرسائل والإعلانات غير المرغوب بها على الهاتف.

وجاءت قائمة الإشارات كالتالي:

الرسائل العشوائية: يُشير تلقي الهاتف للعديد من رسائل البريد العشوائية أو المكالمات الهاتفية التي تحمل أرقاماً غريبة إلى وجود خطأ ما، مثل محاولة أحد الأشخاص اختراق الهاتف وتثبيت برامج ضارة من خلال هواتف الأصدقاء وأفراد الأسرة

مشاكل البطارية: ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي قد يكون علامة على اختراقه، كون معظم البرامج الضارة التي يتم تثبيتها تعمل بشكل أساسي في الخلفية لسرقة المعلومات أو التصنت على المكالمات أو تسجيلها.

فاتورة الإنترنت: تُساهم مراقبة فواتير خدمة الإنترنت في اكتشاف برامج التجسس، لذا يجب معرفة مقدار بيانات الإنترنت التي تُستخدم كل شهر، مع الوقوف على سبب حدوث أي زيادة مفاجئة.

الإعلانات غير المرغوب فيها: ظهور تطبيقات لم يتم تثبيتها سابقاً قد يعني احتواءها على برامج ضارة، مع إمكانية استخدام هذه التطبيقات لجمع البيانات وبث الإعلانات.

المصدر: اخبار 24

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