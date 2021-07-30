2021/07/30 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في السودان عن حالة السيول والفيضانات خلال الـ24 ساعة الماضية بجميع ولايات البلاد.وأشارت جميع التقارير الفنية إلى زيادة في معدلات مناسيب النيل الأزرق في جميع المحطات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفيات بالسودان إثر فيضان النيل الأزرق بعد تدفق كبير للمياه من إثيوبيا المركز الخبري الوطني.

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