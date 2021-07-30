بالفيديو: ميدالية الاولمبياد “ليست ذهبًا”.. هكذا صنعها اليابانيون

2021/07/30 | 08:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

سلط تقرير صحفي الضوء على ميداليات الاولمبياد مشيرا الى أن الميدالية الذهبية التي يتم تكريم الفائزين بها في الألعاب الأولمبية لا تحتوي إلا على جزء بسيط من الذهب، يمثل نحو 1% فقط، فيما يتشكل نحو 99% منها من الفضة.

وكانت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 قد أطلقت، قبيل بدء المنافسة، مسابقة مفتوحة للمصممين اجتذبت أكثر من 400 فكرة، وذلك لتصميم الميداليات المستخدمة بتكريم الرياضيين المتفوقين في مختلف المنافسات، الذهبية والفضية والبرونزية.

وتمكن المصمم الياباني، جونيتشي كاوانيشي، من الفوز بتلك المسابقة، وهو مدير جمعية تصميم اللافتات اليابانية وجمعية أوساكا للتصميم.

وبحسب اللجنة الأولمبية الدولية، فإن تصاميم الميداليات تعكس أنماط الضوء التي ترمز لطاقة الرياضيين وداعميهم، وتجسد سعيهم اليومي للنصر، وتشير إلى القضايا الأولمبية كالتنوع والصداقة.

وتنص تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية على أن يتضمن تصميم الميداليات الخاصة بالبطولة بعض العناصر؛ أبرزها آلهة النصر اليونانية “نايك، منتصبة أمام ملعب “باناثينايكوس” اليوناني.

كما تتضمن الميدالية الأولمبية عناصر أخرى، تشمل الاسم الرسمي للبطولة، ورمز الحلقات الأولمبية الخمس.

ويحظى أصحاب المراكز الأولى في مختلف المنافسات بثلاث ميداليات، تتدرج من الذهبية وحتى البرونزية، مرورا بالفضية.

ويبلغ قطر الميدالية بمختلف درجاتها 85 ميليمترا، وتزن الذهبية منها 556 غراما، إلا أنها ليست مصنوعة من الذهب بشكل كامل، حيث أن 550 غراما من وزنها من الفضة الخالصة، بينما تضاف إليها لمسة من الطلاء بالذهب لا يتعدى وزنها 6 غرامات.

أي أن نسبة الذهب في الميدالية الذهبية هي 1.07 بالمئة فقط، وتشكل الفضة الـ 98.93 بالمئة الباقية.

أما الميدالية الفضية فهي مصنوعة باستخدام 550 غراما من الفضة الخالصة.

أما الميدالية البرونزية، فتزن 450 غراما، ونسبة 95 بالمئة من وزنها تأتي من معدن النحاس، و5 بالمئة من الزنك.

ومن أجل تصنيع الميداليات واستخراج المواد الأولية اللازمة، قامت السلطات اليابانية بجمع نحو 79 طنا من الأجهزة الإلكترونية التي تم التخلص منها، بما يتضمن نحو 6.21 مليون هاتف مستعمل، وكاميرات رقمية، وألعاب فيديو وأجهزة لابتوب.

وتم فرز الأجهزة وتفكيكها ومن ثم صهرها على يد محترفين، لاستخلاص المعادن منها.

وتمخضت تلك الخطوة عن استخلاص نحو 30 كيلوغراما من الذهب، و4100 كيلوغرام من الفضة، بالإضافة إلى 2700 كيلوغرام من البرونز.

وصممت اليابان لتلك الميداليات خصيصا صناديق مصنوعة من خشب الدردار الياباني، كما حملت شرائط التعليق تصميمات وزخارف يابانية تقليدية.

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