القضاء ينصف العراق على الولايات المتحدة وحلم جلجامش يتحقق

2021/07/30 | 08:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بعد معركة قضائية امتدت لسنوات، قضت محكمة فيدرالية أميركية بحق وزارة الثقافة العراقية استرجاع رُقيم “حلم جلجامش”، المعروض في مجموعة متاجر “هوبي لوبي” الأميركية المتخصصة بتداول القطع واللوحات النادرة حول […]

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