2021/07/30 | 08:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني “سبايا”، هو فيلم وثائقي من المرتقب أن يتم طرحه في 30 يوليو الجاري، يسلط الضوء على محاولات إنقاذ فتيات أيزيديات تم اختطافهن على يد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من مناطقهن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سبايا”..



محاولات انقاذ مختطفات ايزيديات في فيلم وثائقي المركز الخبري الوطني.

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