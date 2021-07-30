السعودية.. تنفيذ حد

2021/07/30 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ "حد الحرابة" قتلا ضد شخص "أقدم على اعتناق المنهج التكفيري والانتماء لتنظيم داعش واقتحام أحد المصارف بمدينة جيزان".

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