800 صهريج لنقل النفط العراقي إلى الاردن

2021/07/30 | 09:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مدير عام الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل الذيابات عن عدد الصهاريج التي ستنقل النفط العراقي للاردن .

واقال الذيابات في تصريحات صحفية إن “800 صهريج ستنقل النفط من بيجي في العراق إلى مصفاة البترول في الزرقاء”، مشيرا الى ان “عدد الصهاريج الناقلة سيكون مناصفة بين الأردن والعراق بواقع 400 من كل بلد، مبينا أن الشركة الأردنية الناقلة ستسخدم 400 صهريج منها 50% تتبع للشركة والأخرى أهلية”.

وأكد الذيابات أن الشركة قامت بالاستعدادت الكاملة لبدء عملية النقل، مضيفا أن سائقي الصهاريج سيخضعون لتطبيق البروتوكولات الصحية إضافة إلى تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونوه بأن عملية النقل ستبدأ في غضون أسبوعين لإجراء ترتيبات لوجستية من استكمال إصدار التأشيرات للسائقين.

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