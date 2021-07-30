التعليم: توقيع عقود عدد من لاعبين الطلبة استعداداً للمنافسات الكروية المقبلة

2021/07/30 | 09:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، عقود عدد من لاعبي نادي الطلبة استعدادا للمنافسات الكروية المقبلة.

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وأكد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية ورئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة علي حميد الشكري، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تموز 2021)، أن "وزارة التعليم ملتزمة وماضية بدعمها نادي الطلبة من خلال توقيع عقود عدد من اللاعبين وتوفير المناخ المناسب الذي يلبي متطلبات التنافس الكروي ويحقق طموح الجماهير".

وأضاف أن "وزارة التعليم حريصة على توفير المستلزمات المالية واللوجستية في ضوء السياقات القانونية والإدارية المعتمدة".واشار الى أن "الوزارة لن تدخر جهدا لتذليل التحديات أمام النادي وأن العمل في مجال البنى التحتية منظور إليه باهتمام ولاسيما ما يتعلق بتأهيل الملعب استعدادا للموسم الكروي المقبل".

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