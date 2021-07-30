الجزائر تطالب إعلامها بـ

2021/07/30 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثّت سلطة ضبط السمعي - البصري في الجزائر وسائل الإعلام على "عدم التركيز المفرط على الأخبار السلبية" في تغطيتهم للأزمة الصحية، في وقت تشهد البلاد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بكوفيد-19 ونقصاً في الأكسجين.

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