المكسيك تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/07/30 | 09:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 19223 إصابة بفيروس كورونا و381 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بالإصابة بلغ أكثر من مليونين 810 آلاف حالة، فيما قاربت أعداد الوفيات الـ240 ألف حالة.وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 […]

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