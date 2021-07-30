نصوص 1 - فاروق سلوم

2021/07/30 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم اعبر الليل يافتاة المياهِ ولا اكادُ انام ْاصغي واقرأ او أتأمل كيف إكتفيت ُومر الهوى والجنونُ ومرت غمامةُ الأوهام ْكيف مرَّ التطلبُ والأنتظاراتِ والرغباتِوالقلق المستريب والأحلام ْوكأني اكتشفت ياحبيبة قلبي ان الدفاترَ والحلم َوالفكرَ والوهمَ والحبَ والشعروالأمنيات..



محض كلام ْهاعزلٌ قنديل ايامي على شرفة ليل ْيرقبُ القادمَ ، هل جئت ِ ام ان الريح في العتمة ......





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