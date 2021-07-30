الرافدين يطلق رواتب منتسبي هذه الدوائر

2021/07/30 | 09:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن إطلاق رواتب منتسبي عدد من الدوائر.

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وذكر المصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تموز 2021)، انه "اطلق رواتب منتسبي عدد من دوائر وزارة الدفاع عن طريق بطاقات الماستر كارد".

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