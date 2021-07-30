2021/07/30 | 09:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن إطلاق رواتب منتسبي عدد من الدوائر.وذكر المصرف في بيان، انه “اطلق رواتب منتسبي عدد من دوائر وزارة الدفاع عن طريق بطاقات الماستر كارد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق رواتب منتسبي الدفاع) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق رواتب منتسبي الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).