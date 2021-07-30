الفتح يكشف عن سعي برلماني لتشكيل لجنة تتابع الانسحاب الأمريكي من العراق

2021/07/30 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم الجمعة، عن سعي البرلمان لتشكيل لجنة نيابية لمتابعة الانسحاب الأمريكي من العراق حسب ما جاء في اتفاق الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة ستشكل خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، وهدفها متابعة الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من خلال الزيارات الميداني للمواقع التي تتواجد فيها هذه القوات".

وأضاف، أنه "اذا رفضت الولايات المتحدة فتح قواعدها إلى اللجنة البرلمانية واطلاعها على عمليات الانسحاب فإنها تعطي الذريعة لفصائل المقاومة والجهات الرافضة للتواجد الأمريكي في العراق لاستهدافها".

وتابع الموسوي، أن "تجربة العراق مع الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 كانت مليئة بالوعود الأمريكية الكاذبة والالتفاف عليها، لذلك لايثق العراقيون بأي اتفاق مع الولايات المتحدة الى حين تطبيقه على ارض الواقع".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة اكدت في وقت سابق انه ليس لديها قوات قتالية في العراق وان القواعد هي للمشورة والتدريب، في حين اعلنت خلال اتفاق الحوار الاستراتيجي تحويل هذه القوات الى استشارية "، مؤكداً أن "الولايات المتحدة كانت تكذب بشأن طبيعة تواجدها في 12 قاعدة عسكرية على الأراضي العراقية".

وأشار إلى أن "الحوار الاستراتيجي لم يتحدث عن السيادة الجوية للعراق، لاسيما ان الطيران الأمريكي استهدف القوات الأمنية من خلال قصف مواقع للحشد الشعبي وكذلك قصف مطار بغداد ومطار كربلاء في وقت سابق".

وأكد أن "اي اتفاق لا يشمل سحب الطيران الأمريكي وابعاده عن الأجواء العراقية يعتبر باطلاً ولاقيمة له، حيث لايمكن ان تبقى سيادة الاجواء العراقية مخترقة من قبل بلد اخر".

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