لجنة نيابية تحذر من انحراف خطير في مسار عمل الاجهزة الامنيـة

2021/07/30 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حذرت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، من انحراف خطير في مسار عمل الأجهزة الأمنية ، مؤكدة ضرورة تداركه بمساءلة حقيقية وفرض عقوبات رادعة بحق منتهكي القانون .وكتب عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني، في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، ان " ما يحصل في السجون ومراكز التوقيف من إهانات وتعذيب مميت، يمثل انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، وخرقاً للضمانات الدستورية والقانونية للمتهم، وهو انحراف خطير للأسف، في مسار عمل الأجهزة الأمنية يجب تداركه بمساءلة حقيقية وفرض عقوبات رادعة بحق منتهكي القانون "./انتهى5

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