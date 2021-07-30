2021/07/30 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقود عدد من لاعبي نادي الطلبة استعدادا للمنافسات الكروية المقبلة.وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة علي حميد الشكري في بيان إن "وزارة التعليم ملتزمة وماضية بدعمها لنادي الطلبة من خلال توقيع عقود عدد من اللاعبين وتوفير المناخ المناسب الذي يلبي متطلبات التنافس الكروي ويحقق طموح الجماهير"، .واضاف أن "الوزارة حريصة على توفير المستلزمات المالية واللوجستية في ضوء السياقات القانونية والإدارية المعتمدة، ولن تدخر جهدا لتذليل التحديات أمام النادي"./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي توقع عقود عدد من لاعبي نادي الطلبة استعدادا للمنافسات الكروية المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي توقع عقود عدد من لاعبي نادي الطلبة استعدادا للمنافسات الكروية المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).