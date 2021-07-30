"رغم الخسارة 0-11" بنزال بين لاعبة جودو سعودية وإسرائيلية.. خارجية إسرائيل تنشر فيديو وتعلق

2021/07/30 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية لقطات من مباراة جودو جمعت بين لاعبة سعودية وإسرائيلية خلال أولمبياد طوكيو 2021.

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