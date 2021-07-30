البرلمان يوافق على قانون يضع الإنترنت تحت سيطرة الحرس الثوري

2021/07/30 | 10:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فيما تتواصل الاحتجاجات في إيران، قام البرلمان الإيراني بالموافقة على مشروع قانون يضع الفضاء الإلكتروني تحت رقابة الحرس الثوري.

وبينما تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تستخدم قطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات بحق المتظاهرين، قوبل القرار الايراني برفض شعبي واسع وحتى بعض المسؤولين الإيرانيين، ما أزعج رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

ويرى معارضو القرار من المسؤولين الحكوميين انه سيضع ملايين الأعمال والشركات التي تستخدم الإنترنت في أزمة، يقول ناشطون أن القرار الذي جاء قبل أيام من تنصيب إبراهيم رئيسي، هو تهيئة للمناخ لمزيد من التشدد تماشيا مع توجهات الإدارة الجديدة.

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