2021/07/30 | 10:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب طيلة شهر كامل، بدءاً من 25 تموز مع رفع الحصانة عن كل أعضائه.

ونشرت جريدة التونسية الرسمية “الرائد الرسمي” الأمر الرئاسي ما يعني انه دخل حيز التنفيذ في البلاد، كما نصّ الأمر الرئاسي على تكليف الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس، بحسب ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمر رئاسي بتعليق عمل البرلمان التونسي شهرا ورفع الحصانة عن النواب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمر رئاسي بتعليق عمل البرلمان التونسي شهرا ورفع الحصانة عن النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).