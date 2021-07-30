الولايات المتحدة تسجل حصيلة مثقلة بوفيات وإصابات كورونا

2021/07/30 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86,058 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 34,722,631، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 609,853.‏

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