فن التكوين - فاضل خليل

2021/07/30 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل في مقدمة كتاب (عمل الممثل مع نفسه) في العملية الابداعية للمعايشة، أعلن ستانسلافسكي للقاريء ، بأنه قد مهد فيه (لمكونات ) الجزء الثالث الذي يتحدث عن العمل مع الذات وصولا (للتجسيد) .



والجزء الثاني من عمل الممثل مع نفسه هي خلاصات خطوات مختلفة في عمل الممثل فيها على سبيل المثال (المقطع الصوتي وقوانينه) ، (التشخيص) ، (الايقاع) وكان ستانسلافسكي قد طبقها عمليا بشكل كاف ومنسق وفيها عرض متماسك لاجزاء ......





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