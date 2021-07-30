في المسرح .. ورحم الله حقي الشبلي - فاضل خليل

2021/07/30 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل قد اكذب ان قلت لا ادري لماذا كان حاضرا في ذهني رائد المسرح العراقي وعميده (حقي الشبلي) وانا اشاهد عرضا في المسرح لمجموعة رائدة كانت فيما مضى في الزمن القريب ، من طليعة الممثلين ، بل اجزم بأني كنت ادري بأسباب حضوره .



وحين ناقشت الامر – مع نفسي – فيما بعد ، عندما غادرت العرض وغير مرتاح من بعض ما تعرضت له مشاهدتي من انكسارات وخيبة امل بسبب العرض عموما ومجموعة الممثلين على وجه الخصوص ، ومن امور اعرفها ......





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