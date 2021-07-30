الناطق باسم مجلس الوزراء يكشف الخطوة المقبلة مع واشنطن بعد انتهاء المفاوضات

2021/07/30 | 10:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن العراق تمكن من قطع شوط كبير في المفاوضات مع الولايات المتحدة، تحديدا فيما يخص تواجد القوات الأجنبية، والخطوات المقبلة ستركز على بناء العراق.

وقال ناظم خلال حديث متلفز تابعه NRT عربية، الحمعة (30 تموز 2021)، إن "المفاوضات وعلى مدى العام الماضي ركزت على انهاء تواجد القوات القتالية في العراق، والخطوة قد تحققت"، مضيفا أن "المرحلة المقبلة يجب ان يتم التركيز فيها على قطاعات الاقتصاد والتعليم والثقافة".

واضاف، أن "العراق مضى في خطة مرسومة والحكومة جادة في متابعة جولات المناقشات ويجب ان يكون هناك حد للتفاوض"، قائلا: "واتوقع قد وصلناه".

وعن طبيعة الحوارات الاقتصادية التي خاضها وفد العراق في واشنطن، أكد ناظم، أنها "تناولت عدة مجالات بينها ملفي الكهرباء والنفط، فضلا عن الحديث مع الجهات المعنية هناك حول اتفاقيات من شانها توليد الارتياح للشركات الاجنية في المرحلة المقبلة".

واوضح، أن "العراق سيقوم بمنح –الفيزا- للشركات الأجنبية والأميركية في المطار مباشرة، في خطة تهدف الى تسهيل الاستثمار داخل البلاد".

N.A

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