طبيبة عراقية تتابع علاج مرضاها المصابين بكورونا في منازلهم باطراف بغداد

2021/07/30 | 10:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، صورة ميدانية التقطت حديثا لطبيبة عراقية شابة تتابع علاج مرضاها المصابين بوباء كورونا في منازلهم باحد الارياف في ضواحـي جانب الكرخ من العاصمة بغداد .وكتب مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي ، عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ، " الدكتورة (سجى سامي عبد اللطيف ) و هي تتنقل من دار الى دار في ارياف ضواحي بغداد- الكرخ ، و في هذه الاجواء المشمسة الشديدة الحرارة لمتابعة مرضاها الذين يتلقون العناية الطبية في بيوتهم ضمن العزل المنزلي ، الدكتورة ( سجى) واحدة من كثيرين يقومون بواجبهم تجاه المرضى في هذه الظروف المناخية القاسية وتزيدها قسوة عدد الوقاية التي يرتدونها ، لا توجد كلمات توفيهم حقهم"./انتهى5

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