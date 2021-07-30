وزير النقل يرسي حجر الأساس لمحطة بلد النموذجية لنقل المسافرين

2021/07/30 | 10:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ارسى وزير النقل ناصر حسين بدر الشبلي، اليوم الجمعة، حجر الأساس لمحطة بلد النموذجية لنقل المسافرين بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة ومحافظة صلاح الدين./انتهى5

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