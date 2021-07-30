تكليف “رضا غرسلاوي” بتسيير وزارة الداخلية التونسية

2021/07/30 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد رضا غرسلاوي وهو مستشار سابق للأمن القومي بتسيير شؤون وزارة الداخلية.

وجاء في بيان أن رئيس الجمهورية أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وبعد ذلك أدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة في القصر الرئاسي.

وخلال مراسم التكليف، طالب الرئيس التونسي المكلف بإدارة وزارة الداخلية بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق كما وصفه قيس سعيد.

وحذر سعيد من العبث والتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل كما يسعى الفاسدون، على حد قوله.

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