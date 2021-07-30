اعتقال ثمانية إرهابيين من داعش في السليمانية وجمجمال

2021/07/30 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كردستان، عن اعتقال ثمانية إرهابيين من داعش خلال ثلاث عمليات نفذت خلال تموز الجاري، كانوا ينوون تنفيذ تفجيرات في إقليم كردستان.

وأفادت الوكالة في بيان إن العمليات نفذت في مدينة السليمانية وقضاء جمجمال، وتمت إحالة المعتقلين إلى القضاء.



ولفت البيان إلى أن إحدى المجاميع كانت خلية نائمة والثانية كانت تُجهَز لتنفيذ تفجيرات في إقليم كردستان.

وبحسب البيان فان من بين المعتقلين علي محمد علي الملقب بأبو أنس، وكان يشغل منصب أمير أمني لداعش في ولاية الموصل، بالإضافة الى قيادات وسطية في التنظيم الإرهابي.

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