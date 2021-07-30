بعد إلغائها قبل عام.. الفلبين تعود لاتفاق القوات الزائرة مع أمريكا

2021/07/30 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الفلبيني، دلفين لورينزانا الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، إن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي قرر استعادة اتفاقية عسكرية مهمة مع الولايات المتحدة.حيث ألغى دوتيرتي رسميا إنهاء العمل باتفاق القوات الزائرة مع واشنطن.

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