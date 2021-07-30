2021/07/30 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفصح مستشار رئيس الوزراء صباح عبد اللطيف، اليوم الجمعة، عن عدد المتقدمين لمبادرة داري التي أطلقت لحل أزمة السكن في البلاد.وقال عبد اللطيف، بحسب الوكالة الرسمية، إن “عدد الذين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تعلن عدد المسجلين بمبادرة “داري” وتحدد موعد انتهاء التقديم المركز الخبري الوطني.

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