2021/07/30 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة بحرية بريطانية، الجمعة، إنها تلقت تقارير عن هجوم على سفينة قبالة ساحل عُمان في بحر العرب، بينما لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

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