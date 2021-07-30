قوباد طالباني رئيسا لقائمة تحالف كوردستان لانتخابات 2021

2021/07/30 | 10:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير ، تسمية قوباد طالباني كرئيس لقائمة تحالف كوردستان.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة الرئيس المشترك بافل طالباني قد اجتمع يوم الخميس 2021/7/29، مع عمر سيد علي، المنسق العام لحركة التغيير لبحث المستجدات ، وقرر المجتمعون تسمية قوباد طالباني رئيسا لقائمة تحالف كوردستان في الانتخابات التشريعية المقبلة.

قوباد طالباني، رئيس تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير هو:

* الأبن الثاني لفقيد الامة الرئيس جلال طالباني، رئيس جمهورية العراق الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني من مواليد 21 تموز 1977.

* بسبب قيادة والده (مام جلال) لثورة شعبنا الجديدة واشرافه المباشر على نضال قوات بيشمركة كوردستان ضد النظام الديكتاتوري البعثي، قضى قوباد طالباني طفولته في بيت جده السياسي المحنك الاستاذ ابراهيم احمد، لذلك حرّم من عاطفة الوالدين.

* أكمل المراحل الدراسية بتفوق اذ يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة الميكانيك من جامعة كينغيستون في بريطانيا.

* عمل قوباد طالباني في العام 2000 كمساعد للدكتور برهم صالح، ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في الولايات المتحدة الامريكية آنذاك.

* في العام 2004 أصبح ممثلا للاتحاد الوطني الكوردستاني في واشنطن.

* وفي العام 2006، أصبح مسؤولا عن ممثلية حكومة اقليم كوردستان لدى امريكا وقد أدّى مهامه الدبلوماسية على اكمل وجه وكان محل ثقة اقليم كوردستان.

* في الكابينة السابعة لحكومة اقليم كوردستان، اصبح مسؤولاً لدائرة التنسيق والمتابعة بمنصب وزير ولعب دوراً ريادياً في بناء هذه المؤسسة.

* كما لعب دورا بارزا، مع تسنمه منصب نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، في انجاز مشاريع ستراتيجية وخدمية بضمنها قيادته لمفاوضات مارثونية مع بغداد لضمان مستحقات اقليم كوردستان ورواتب الموظفين في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

ينظر الاتحاديون وجماهير الشعب الى قوباد طالباني كمستقبل مشرق، ويعقد شباب كوردستان آمال كبيرة عليه لتذليل العقبات التي تواجههم والاهتمام بطاقاتهم وخدمة ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا الاسلحة الكيمياوية وجميع شرائح المجتمع في كوردستان وتمتين العلاقات بين اقليم كوردستان لضمان جميع الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

PUKmedia خاص

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