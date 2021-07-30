ناسا تؤجل إطلاق كبسولة الفضاء “ستارلاينر”

2021/07/30 | 11:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنها أرجأت أمس الخميس، إطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر التي صنعتها شركة بوينغ إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما خرجت المحطة المدارية عن السيطرة لفترة وجيزة بسبب إعادة تشغيل غير مقررة لمحركات وحدة روسية التحمت بالمحطة في الآونة الأخيرة.

وتم إعلان تأجيل إطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر قبل يوم واحد من موعد انطلاقها من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ أطلس 5 من إنتاج شركتي لوكهيد مارتن وبوينغ، وقالت ناسا إنها قررت مع بوينغ تأجيل موعد الإطلاق إلى الثالث من أغسطس(آب) المقبل.

وقالت كاثي لوديرز من ناسا للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف “أردنا التأكد من أن لدينا المتسع لإجراء تقييم كامل للوضع في المحطة (الفضائية) قبل إضافة مركبة أخرى إلى المحطة”.

وانتهت التجربة السابقة لإطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر غير المأهولة إلى المدار في عام 2019، بفشل كارثي تقريباً لالتحام المركبة بالمحطة الفضائية.

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