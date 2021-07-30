تحذير من افراغ المناطق المستقطعة من سكانها

2021/07/30 | 11:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبير سياسي، يوم الجمعة، من افراغ المناطق المستقطعة من سكانها، مؤكدا ان نحو 4230 عائلة نزحت الى اقليم كوردستان خلال 4 اعوام في مناطق خانقين وحدها.

وقال سالار محمود في تصريح خاص لـPUKmedia: ان قضاء خانقين شهد نزوح 4230 عائلة نحو مناطق اقليم كوردستان، محذرا من مخاطر افراغ المناطق المستقطعة من سكانها.

واضاف: ان 36 قرية في حدود مركز خانقين اصبحت خالية بضمنها قرى " كانى ماسي، دكة، سرجم، علي بك، تبي جرمي، كلاي حسين، مردان، زلاو، حسين مم، احمد هلال، وبيوكة قرى الدلو، ملا تيب، وغيرها الكثير من القرى في النواحي التابعة لخانقين".

وبين ان ايجاد مخرج لانهاء نزوح المواطنين يتطلب عقد مؤتمر وطني لحين تنفيذ فقرات المادة 140 من الدستور، لمعالجة تحديات المناطق المستقطعة.

PUKmedia خاص

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