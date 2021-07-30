نائب: فلتان وفوضى في الاسعار داخل السوق العراقية.. والدولة عاجزة!

2021/07/30 | 11:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب منصور البعيجي، الجمعة، الجهات المختصة للسيطرة على الاسعار بالاسواق المحلية.

وذكر البعيجي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (30 تموز 2021)، إنه "على الجهات المختصة القيام بعملها بصورة دقيقة من اجل الحفاظ على الاسعار بالاسواق المحلية التي تشهد ارتفاع غير مسبوق بالمواد الغذائية والدواء، خصوصا بعد رفع سعر صرف الدولار الذي انعكس سلبا على ابناء الشعب جميعا ولم نرى حلول للحفاظ على الاسعار بالاسواق جميعها".

واضاف البيان، ان "هذا الارتفاع يجب ان لايستمر وان تكون هنالك مراقبة حقيقية للجهات المختصة للسيطرة على الاسواق ومحاسبة كل من يقوم برفع الاسعار اكثر من السعر المقرر اوالمتعارف عليه بالاسواق بنسبة قليلة جدا وليس ان يكون الضعف بالسعر".

وشدد، على " الحفاظ على المنتج المحلي وتقديم الدعم الكامل للفلاح من اجل ان تمتلئ الاسواق المحلية بمنتوجنا والحفاظ عليه كونه اقل سعر واكثر جودة كما نراه اليوم من تواجد الخضراوات بالاسواق وبااسعار رمزية جدا وعليه يجب ان يطبق هذا الامر على المواد الغذائية الاخرى وبدعم من الدولة".

واوضح البيان، ان "القطاع الزراعي من اهم القطاعات بعد النفط ويجب على الحكومة ان تركز اهتمامها وتدعم هذا القطاع من توفير كل مايحتاجة الفلاح وتقديم كافة المستلزمات التي يحتاجها من دعم للمنتوج الى كافة الامور الاخرى".

واشار الى انه "على الجهات المختصة ان تراقب الاسواق وتفرض سيطرتها وتمنع الارتفاع الكبير بالاسعار للمواد الغذائية وان تعمل بتواصل لمنع هذا الارتفاع الذي اضر بابناء الشعب جميعا ويجب ان لايستمر اكثر لان المتضرر هم ابناء الشعب وبدون استثناء".

N.A

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