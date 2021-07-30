الصحة تحذر من تفشي الموجة الثالثة والاشرس لكورونا

2021/07/30 | 11:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة تكوين رأي عام ضاغط على المخالفين وفق ضوابط موضوعية ومنهجية، لتفادي كارثة بشرية جراء تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا الأشد خطراً في البلاد.

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