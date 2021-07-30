2021/07/30 | 11:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: اندلاع حريق كبير في مخزن تجاري بمنطقة السعدون وسط بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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