2021/07/30 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، من تجاهل التعليمات الوقائية والصحية، فيما أشارت إلى أن الموجة الثالثة لجائحة كورونا التي يعيشها العراق تعتبر الأخطر.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في إيضاح صوتي، انه “لا زلنا للأسف نشاهد بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتسارع في نقل بعض الشائعات والمعلومات المغلوطة دون التأكد منها، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تحذر من تجاهل التعليمات الوقائية والصحية: الموجة الحالية هي الاخطر first appeared on النور نيوز.

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