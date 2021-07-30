2021/07/30 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد شهود عيان، اليوم الجمعة، باندلاع حريق كبير في مخزن تجاري بمنطقة السعدون وسط بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق كبير في منطقة السعدون وسط بغداد first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق كبير في منطقة السعدون وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق كبير في منطقة السعدون وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).