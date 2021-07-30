هجوم بحر العرب.. وزارة الدفاع البريطانية تكشف عن هوية السفينة المستهدفة

2021/07/30 | 11:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تعرض سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل لهجوم قبالة سلطنة عمان في بحر العرب.

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وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

وذكر بيان مقتضب صدر في وقت سابق من الجمعة عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أن التحقيق جار في الحادث الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

وفي وقت سابق من الخميس، قالت المجموعة العسكرية البريطانية إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.

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