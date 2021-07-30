جاهز للتجارب البشرية.. تطوير لقاح جديد مضاد للطاعون

2021/07/30 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت جامعة أكسفورد المرحلة الأولى لاختبار لقاح جديد ضد الطاعون، بالاعتماد على التكنولوجيا التي تساعد في مكافحة كورونا.

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