ألمانيا: 54 حزباً بإمكانها المنافسة في انتخابات البرلمان الاتحادي

2021/07/30 | 11:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يمكن لـ 54 حزباً المنافسة في انتخابات البرلمان الاتحادي في ألمانيا (بوندستاغ) المقررة في 26 سبتمبر(أيلول) المقبل، حسبما صرحت الهيئة المختصة بتنظيم ومراقبة انتخابات البرلمان الاتحادي اليوم الجمعة، في مدينة فيسبادن عقب قرار من المحكمة الدستورية العليا.

ونجح الحزب الشيوعي الألماني (DKP) عبر شكوى أمام المحكمة في الحصول على تصريح له بالمنافسة في الانتخابات، ما أدى إلى زيادة عدد الأحزاب المسموح لها رسمياً بالمشاركة في الانتخابات بواقع حزب واحد، وكان قد تم قبول 53 حزباً في السابق.

ولم تنجح 19 حزباً في شكواها أمام المحكمة ضد عدم الاعتراف بها، ومن بين الأحزاب الـ 54 المسموح لها بالترشح أحزاب ممثلة بالفعل في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو في برلمانات الولايات، مثل الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب اليسار، وحزب الخضر، وحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، وحزب “الناخبون الأحرار”، وحزب “براندنبورج الموحدة/الناخبون الأحرار”.

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