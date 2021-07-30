نواب كركوك يطالبون بتشكيل لجنة بشأن ملكية اراضي زراعية

2021/07/30 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد نواب كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، رئيس الوزراء الاتحادي الى تشكيل لجنة بشأن ملكية الاراضي الزراعية المشمولة بالمادة 140 من الدستور.

وقالت النائبة ديلان غفور عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia: انه من خلال ممارسة الدور الرقابي تبين ان الكثير من الاراضي الزراعية التي تم تعاقد عليها زمن النظام البائد والمشمولة بالمادة 140 من الدستور، استلم اصحابها تعويضات مالية بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 4 في 20007/4/5، المتضمن الغاء العقود الزراعية المبرمة كافة جراء التغيير الديمغرافي.

واضافت: ان اصحاب تلك الاراضي رفعوا دعاوى الى محكمة استئناف كركوك، من خلال تزوير الممثل القانوني لمديرية زراعة كركوك بمعلومات غير صحيحة وغير دقيقة الى المحكمة، للحصول الى حكم لصالحهم، مشيرة الى ان اغلبهم استلموا تعويضا ماديا عن تلك الاراضي، مناشدة رئيس الوزراء لاجراء تحقيق شامل وتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة تضم مجلس القضاء الاعلى المتمثل بمحكمة استئناف كركوك وعضو مكتب المادة 140 من الدستور وممثل زراعة كركوك كونه ساهم بالتأثير على قرار المحكمة بتزويدها ببيانات غير دقيقة بشأن تلك الاراضي.

PUKmedia خاص

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